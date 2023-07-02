Глоба назвала истинного фаворита Вселенной: продвинут на работе, деньги рекой, крупный подарок

Астролог Тамара Глоба порадовала Овнов счастливым гороскопом. Похоже, что эти люди станут в ближайшее время настоящими фаворитами Вселенной.

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У них появится отличная возможность реализовать какие-то давние замыслы и быстро продвинуться по служебной лестнице. Их заметят в верхах и станут продвигать, деньги потекут на личные счета и в карманы потоком.

Возможны ощутимые подарки от второй половинки. Гармония буде царить в отношениях.

Источник: rsute.ru.