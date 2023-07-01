Прибыль и успех: Василиса Володина предрекла обогащение 1 июля

Телеведущая и астролог Василиса Володина дала прогноз на первый день июля. Суббота благоприятствует получению прибыли и новых знаний. Так что каждый имеет шанс обогатиться материально и духовно.

«Удачный день для поездок, учебы, переговоров. Но если вчера мы трудились умом, то сегодня можно хвастаться заслугами, обрести покровителя или солидный гонорар», - предрекла астролог в Telegram.

В первый день июля легче может даться выбор профессии для абитуриентов, вероятно обретение наставника. Также легко дается учеба и покорение новых горизонтов.

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