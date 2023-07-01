«День прибыли»: Глоба предупредил 1 июля – не пропустите финансовую выгоду

Неделя, когда июнь передал эстафету июлю, подходит к завершению, а вместе с ней заканчивается время интриг, обманчивых историй и бурных жизненных перипетий. Астролог Богдан Глоба предупреждал об осторожности, поскольку атмосфера вокруг наполнена агрессией. - Марс на небе особенно сильно сейчас нагнетает, отсюда и негатив.

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В субботу, 1 июля, не нужно полагаться на окружающих, а рассчитывать следует только на себя. Однако, для прибыли день более чем удачный.