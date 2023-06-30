Деньги польются рекой: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые озолотятся этим летом — финансовые везунчики

Купюры в одну тысячу рублей. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой сбываются в девяноста случаев из ста, назвала настоящих финансовых везунчиков этого лета.

Основываясь на расположении небесных светил, Тамара Глоба сделала предзнаменование для трех знаков зодиака.

Овнам ближайшие дни принесут успех и прибыль. Но нужно будет проявить выдержку и терпение.

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Тельцам обещаны успешные поездки и переговоры, которые в конечном итоге приведут к получению прибыли.

Долгожданный финансовый успех ждет Скорпионов. Все покупки и вложения, сделанные в этот период, будут удачными.

По материалам vnimanie.pro

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