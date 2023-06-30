Деньги польются рекой: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые озолотятся этим летом — финансовые везунчики

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой сбываются в девяноста случаев из ста, назвала настоящих финансовых везунчиков этого лета.
Основываясь на расположении небесных светил, Тамара Глоба сделала предзнаменование для трех знаков зодиака.
Овнам ближайшие дни принесут успех и прибыль. Но нужно будет проявить выдержку и терпение.
Тельцам обещаны успешные поездки и переговоры, которые в конечном итоге приведут к получению прибыли.
Долгожданный финансовый успех ждет Скорпионов. Все покупки и вложения, сделанные в этот период, будут удачными.
По материалам vnimanie.pro