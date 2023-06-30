Сорвут джекпот этим летом: три знака зодиака, которым обещаны удача, счастье и высокие заработки в ближайшие месяцы

Изображение зодиакальных созвездий. Фото: Global Look Press

Астролог Юлия Гикис назвала главных везунчиков лета, которым будут завидовать все.

Астролог Юлия Гикис рассказала, представителям каких знаков зодиака несказанно повезет в оставшиеся два месяца лета.

Особенно эксперт выделила троих. Настоящие счастливчики родились под знаками Близнецов, Стрельца и Водолея.

Судя по расположению небесных светил, прекрасные перспективы для заработков открываются у Близнецов. Они будут твердо стоять на ногах и прекрасно себя чувствовать благодаря материальному благополучию.

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Стрельцам звезды обещают незабываемый отдых. Путешествие подарит не только яркие эмоции, но и возможность изменить жизнь к лучшему.

Но самые главные счастливчики этого лета рождены под знаком Водолея. Они сорвут джекпот по всем направлениям. Кто-то получит предложение руки и сердца, а кто-то — нового руководителя или партнера по бизнесу, благодаря чему дела пойдут в гору.

По материалам vnimanie.pro

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