Черная полоса, прощай! Тамара Глоба назвала знаки зодиака, жизнь которых сделает крутой вираж к лучшему

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются в девяноста процентах случаев, предзнаменовала окончание сложного периода сразу для нескольких знаков зодиака.

Судя по расположению небесных светил, помахать ручкой черной полосе в самое ближайшее время могут Раки, Весы и Козероги.

Раки предупреждены о расходах и возможных потерях, но следом за ними придет удача в творчестве, работе, любви. Позитивные результаты принесут поездки.

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