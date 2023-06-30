Черная полоса, прощай! Тамара Глоба назвала знаки зодиака, жизнь которых сделает крутой вираж к лучшему

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются в девяноста процентах случаев, предзнаменовала окончание сложного периода сразу для нескольких знаков зодиака.
Судя по расположению небесных светил, помахать ручкой черной полосе в самое ближайшее время могут Раки, Весы и Козероги.
Раки предупреждены о расходах и возможных потерях, но следом за ними придет удача в творчестве, работе, любви. Позитивные результаты принесут поездки.
У Весов могут назреть конфликты с друзьями, но в итоге все разрешится на позитивной ноте. Весам обещана помощь, благодаря которой решатся возникнувшие проблемы.
Козерогам поддержку окажут друзья и близкие.
По материалам vnimanie.pro.