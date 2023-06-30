Вы на подъеме, есть новые планы и мечты: кому Василиса Володина предрекла самый счастливый июль

Астролог Василиса Володина в телеграм-канале дает прогнозы на предстоящие дни. Каждое воскресенье в телеграм-канале Василисы Володиной появляется материал о будущей неделе, а каждое утро — прогноз на наступивший день. В финале каждого месяца Василиса Володина рассказывает, каким для разных знаков зодиака сложится следующий.

Июль, как известно, месяц тех, кто рожден под созвездием Рака. И именно представители этого знака зодиака в июле будут обласканы судьбой. Им обещана удача во всем.

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