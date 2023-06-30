Вы на подъеме, есть новые планы и мечты: кому Василиса Володина предрекла самый счастливый июль

Астролог Василиса Володина в телеграм-канале дает прогнозы на предстоящие дни. Каждое воскресенье в телеграм-канале Василисы Володиной появляется материал о будущей неделе, а каждое утро — прогноз на наступивший день. В финале каждого месяца Василиса Володина рассказывает, каким для разных знаков зодиака сложится следующий.
Июль, как известно, месяц тех, кто рожден под созвездием Рака. И именно представители этого знака зодиака в июле будут обласканы судьбой. Им обещана удача во всем.
«Вы на подъеме, к вам тянутся люди за теплом, искренностью, умением радоваться тому, что есть. В первой половине источником радости будут друзья, творческое или волонтерское сообщество, а для особо тонких натур — созерцание. Многим захочется не столько активничать, сколько наблюдать издали за течением жизни. Кстати, путешествие за границу или в местность с другими традициями будет удачным. Это шанс расширить мировоззрение, иначе взглянуть на собственное будущее, обзавестись новыми планами и мечтами», — написала в телеграм-канале Василиса Володина для Раков.