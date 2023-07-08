Среди каких знаков зодиака больше всего криминальных авторитетов

Мы сопереживаем лидерам бандитских группировок в фильмах и сериалах. Вспомните знаменитые картины «Крестный отец», «Лицо со шрамом», «Бригада», «Однажды в Америке» и многие другие ленты. Но на нас действует актерская магия Аль Пачино, Роберта де Ниро и других артистов, играющих гангстеров.

А в реальной жизни встреча с бандитами не сулит ничего хорошего. Кто из знаков зодиака может ступить на криминальную стезю?

Об этом Teleprogramma.pro подробно рассказала таролог и астролог Саона.

Телец

Так сразу и не скажешь, что Телец может вообще попасть в криминальную хронику. Противозаконные действия они выполняют за счет достаточного жесткого характера и холодного расчета.

Нападают на обидчика не сразу. Они накапливают агрессию и в это время уже расписывают план большой мести для него.

Этот знак без особых проблем может стать наемным убийцей, если только захочет. У них завидное терпение, они предусмотрительны и не испытывают чувства жалости к жертве.

Телец может попасть в криминальную сводку не только из-за работы с оружием. Они «хороши» и в мошенничестве. Для этого знака важно открыто демонстрировать свой статус, достаток.

Но деньги хотят зарабатывать быстро, не особо напрягаясь. А реализовать такую цель в кратчайшие сроки можно только путем обмана, воровства или разбоя.

Близнецы

Знак Зодиака с двумя лицами — коварный и опасный. Им движут корыстные побуждения, личные цели. Нередко могут пойти по головам, лишь бы получить желаемое.

Они не простят обидчика и не оставят проблему нерешенной. Близнецы — один из самых эгоцентричных знаков зодиакального круга. Любому, кто захочет перейти дорогу его представителям, будет тяжело.

Преступления, совершенные Близнецами, - настоящий квест для следователей. Они настолько мастерски запутают историю, что разбираться придется долго и внимательно.

Некоторые писатели детективного жанра могут посоветоваться с ними перед написанием новой книги. Действия Близнецов иногда лишены логики, однако это только на первый взгляд. Но именно в этом и скрывается «секрет» непростого криминального сценария.