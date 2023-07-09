Осторожно со здоровьем! Каким знакам зодиака надо поберечь себя 9 июля

Будьте внимательны к своему здоровью и избегайте травмоопасных ситуаций.

Девы

У детей возможны боли в желудке, поэтому родителям следует строго следить за их питанием. Проблемы с дыханием ожидают некоторых пожилых представителей знака, а беременные женщины должны быть осторожны и избегать стрессовых ситуаций. Медитация и дыхательные упражнения помогут вам снять напряжение.

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Весы

Некоторые Весы будут склонны к простудным заболеваниям, но ничего серьезного в этом нет. При первых признаках заболевания обязательно примите лекарство. Пожилые представители знака могут страдать от болей в суставах, поэтому день лучше провести в спокойном положении.

Рыбы

Сегодня вы склонны к несчастным случаям, поэтому вам следует быть очень осторожными, особенно за рулем. Молодым представителям знака следует любой ценой избегать умственного перенапряжения. Некоторые из вас по какой-то причине могут чувствовать себя беспокойными и нервными.