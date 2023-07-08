Действуйте! Какие знаки зодиака ждут перемены 8 июля

Близнецы

Поскольку у вас и так много дел, вам лучше не принимать никаких важных решений и не посвящать себя чему-то дополнительному, что может отнять много времени.

Вы были бы рады смене деятельности и было бы здорово, если бы вы могли помочь всем, кто в вас нуждается, но вы знаете, что это невозможно. Друг или сосед, попав в беду, слишком сильно рассчитывает на вашу поддержку. Пришло время научиться говорить «нет».

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Раки

Верьте в свои видения и надежды на будущее. Ваши надежды - это продолжение вас самих, а позитивное мышление поможет вам привлечь нужные возможности в нужное время. Поделитесь своими планами с людьми, на которых вы всегда могли положиться.

Львы

Вам не нужно напоминать о том, что вы часто страдаете от своего упрямства. Сейчас вам необходимо быть более гибкими в своих словах и поступках, и хотя в вас присутствует решительность, она должна сочетаться со здравым смыслом и терпением.