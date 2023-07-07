Море любви! Каким знакам зодиака повезет в личной жизни 7 июля

Отличный день в отношении личной жизни.

Тельцы

Вы одиноки и надеетесь встретить свой вторую половинку? Близкий друг может организовать знакомство с человеком, с которым у вас может сложиться крепкий долговечный союз.

Девы

Вы и ваша вторая половинка не во всем друг с другом согласны и могли конфликтовать в последние дни, но сегодня все разногласия сойдут на нет. Вы поймете, что сохранить здоровое партнерство важнее, чем решить, кто из вас прав. События дня послужат толчком для искренних и важных бесед.

Козероги

Вы почувствуете, что у любимого человека что-то на уме. Вы не сможете помочь ему, если он не даст вам знать, что его беспокоит. Возможно, он не решается поднять щекотливую тему. Вашей второй половинке будет легче, если вы пойдете ей навстречу и продемонстрируете, что вам можно доверять и нечего опасаться.

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