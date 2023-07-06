Звездный дождь! Какие знаки зодиака озолотятся 6 июля

Благоприятный день в отношении карьеры и финансов.

Тельцы

Ваши недавние самоотверженные усилия начинают окупаться. Вы получите право первым занять должность, которая принесет больше ответственности и большую зарплату. Это шанс, которого вы ждали и вы без колебаний воспользуетесь всеми возможностями, которые появятся на вашем пути.

Скорпионы

Сегодня будьте внимательны к тем, с кем вы общаетесь и имеете дело. Совет, который вам даст друг, коллега или родственник, позволит вам ухватиться за возможность, которая вам необходима, до того, как о ней узнают другие.

Водолеи

Нестандартные идеи, которые вы выдвигаете, окажутся полезными в командной работе. Будет казаться, что ваши предложения вдохновляют других на высказывание собственных мыслей и идей, и эта творческая синергия приведет команду к прорыву.

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