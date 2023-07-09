Какие знаки зодиака чаще всех не возвращают долги – не давайте им денег

Помните персонажа из комедии «Афоня», который все повторял : «Родственник, ты мне рубль должен. Гони рубль»? На самом деле таких родственничков по всей стране – пруд пруди. Видимо, они всерьез воспринимают шутку Николая Фоменко: «Долги отдают только трусы».

Кто из знаков зодиака не спешит расставаться с деньгами, которые им когда-то одолжили по доброте душевной неравнодушные друзья, близкие или просто знакомые? Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.

Близнецы

Иногда это простая забывчивость, а иногда «закос под дурачка». Во всех остальных отношениях представители этого воздушного знака справедливы и прагматичны, но когда дело касается собственных долгов, они проявляют хитрость и изворотливость.

Близнецы хорошо знают, как пережить финансовые трудности за счет других людей и могут пойти на все, чтобы поддерживать свой экстравагантный образ жизни, даже когда это совершенно не по карману.

Они не верят в то, что обязательно нужно упорно трудиться, чтобы вести комфортный образ жизни, нередко они просто тянутся к богатому окружению.

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Весы

Весы верят, что деньги недолговечны. Они часто шутят со своими друзьями, что победители лотереи были бы самыми веселыми людьми на земле, если бы монеты равнялись счастью.

Напротив, обычные люди, которые упорно трудятся и живут честной жизнью, как этот воздушный знак, скорее всего, будут жить в довольстве.

Даже друзья и коллеги Весов знают, что в вопросах денег они могут положиться на этот знак воздуха. Они не цепляются за богатство, а эффективно и практично им распоряжаются.

На самом деле Весы будут следить за тем, чтобы все было в порядке и структурировано, если они окажутся бухгалтерами. Поскольку они очень скрупулезно относятся к своим финансовым привычкам, доверить им большие суммы денег может быть одним из самых умных и мудрых решений, которые могут принять корпорации.