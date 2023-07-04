Нелегкая борьба! Каким трем знакам зодиака сулит победа 4 июля

В этот день многим из нас удастся решить недавние конфликты и наладить контакт с новыми людьми.

Раки

Нелегкая борьба, с которой вы недавно столкнулись, к вашему облегчению, завершена. Вы чувствуете себя намного счастливее. С меньшим, чем обычно, количеством негатива и забот на ваших плечах у вас появилось больше времени, которое вы можете посвятить своим интересам.

Стрельцы

Вы чувствуете себя обязанными помочь соседу или родственнику, независимо от того, хотите ли вы этого на самом деле. Без сомнения, вы приложите усилия, даже если вам начинает казаться, что кто-то пользуется вашей заботливостью. Ваша забота обязательно окупится и вернется к вам в троекратном объеме.

Козероги

Отношения достаточно гармоничны и во многом это связано с вашей решимостью держать свои мысли при себе, особенно когда вы знаете, что они могут стать причиной ссоры. Придерживайтесь этой тактики, что бы не происходило.

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