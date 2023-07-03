Не рубите с плеча! У кого будут проблемы на работе 3 июля

Неблагоприятный день в отношении карьеры.

Близнецы

Вы достигли той стадии в проекте, когда чувствуете, что не можете двигаться дальше. Это может быть связано с проблемами, начавшимися несколько недель назад, когда вы с партнером не смогли договориться о жизненно важном решении. Не рубите с плеча и займите выжидающую позицию – вскоре ситуация прояснится.

Львы

Вы упорно добиваетесь своего, но только потому, что хотите кому-то что-то доказать. Станет очевидно, что это не самая позитивная мотивация. Сохраняйте спокойствие в случае неудач и перестаньте воспринимать чужое мнение о себе так серьезно.

Весы

Не сдавайтесь слишком быстро, когда кто-то властный и влиятельный ставит вам палки в колеса. Перспектива отстаивать то, что вы считаете своим правом, будет пугающей, но это единственный способ защитить свои интересы.

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