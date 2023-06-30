Что должны сделать Скорпионы, Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы в июле — иначе беда

Астролог Руслана Краснова поделилась прогнозом на июль, назвав знаки зодиака, которые должны подключить интуицию, тогда они сумеют избежать многих передряг.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Скорпионам в июле стоит обратить внимание на здоровье и пройти плановое обследование. Также звезды советуют им грамотно распределять ресурсы, чтобы сберечь свои финансы. Особенно до середины июля.
Со второй декады месяца они должны уделить больше внимания карьере, дополнительному образованию и личностному росту. Скорпионы получат шанс сменить работу. В июле у них возможен служебный роман, который принесет им много удовольствия.
Запастись терпением до середины июля придется Стрельцам. Их вовлекут в споры, интриги, они ощутят конкуренцию в борьбе за власть с коллегами и деловыми партнерами. Также им стоит побеспокоиться о своем здоровье, оно может дать сбой.
Обострение хронических заболеваний потревожит и Козерогов. Также на первый план выйдут отношения со второй половинкой. Этому знаку зодиака нужно чаще бывать на людях, если они пока свободны, есть шанс встретить особенного человека.
Водолеям лучше отказаться в июле от крупных вложений. Этот период идеально подходит для обучения, карьеры и интеллектуальной деятельности. В личных отношениях могут подстерегать конфликты и выяснение отношений.
Рыбы займутся ремонтом и подбором недвижимости, особенно те, кто давно об этом думал. Для зачатия детей время не совсем подходящее, если есть такие планы. Июль для этого знака зодиака — хорошее время для романтических отношений, путешествия.
По материалам 7days