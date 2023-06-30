Что должны сделать Скорпионы, Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы в июле — иначе беда

Астролог Руслана Краснова поделилась прогнозом на июль, назвав знаки зодиака, которые должны подключить интуицию, тогда они сумеют избежать многих передряг.

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Скорпионам в июле стоит обратить внимание на здоровье и пройти плановое обследование. Также звезды советуют им грамотно распределять ресурсы, чтобы сберечь свои финансы. Особенно до середины июля.

Со второй декады месяца они должны уделить больше внимания карьере, дополнительному образованию и личностному росту. Скорпионы получат шанс сменить работу. В июле у них возможен служебный роман, который принесет им много удовольствия.

Запастись терпением до середины июля придется Стрельцам. Их вовлекут в споры, интриги, они ощутят конкуренцию в борьбе за власть с коллегами и деловыми партнерами. Также им стоит побеспокоиться о своем здоровье, оно может дать сбой.