Глоба назвала короля фортуны, для которого июль станет судьбоносным — деньги текут рекой

Тамара Глоба поделилась прогнозом на июль, назвав знак зодиака, который будет заниматься своим саморазвитием, для него этот период станет судьбоносным во всех смыслах. Они проявят себя с лучшей стороны на службе и заслужат уважение не только коллектива, но и вышестоящего руководства. Для Львов месяц будет наполнен страстями. И в первую очередь, они будут касаться личных дел: переезда, покупки жилья, путешествий и встреч.

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