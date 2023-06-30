Глоба назвала короля фортуны, для которого июль станет судьбоносным — деньги текут рекой

Тамара Глоба. Фото: кадр из программы "Давай поженимся!"

Их накроет чистейшая полоса удачи.

Тамара Глоба поделилась прогнозом на июль, назвав знак зодиака, который будет заниматься своим саморазвитием, для него этот период станет судьбоносным во всех смыслах. Они проявят себя с лучшей стороны на службе и заслужат уважение не только коллектива, но и вышестоящего руководства. Для Львов месяц будет наполнен страстями. И в первую очередь, они будут касаться личных дел: переезда, покупки жилья, путешествий и встреч.

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«Активные заработки и покупки придут в третьей декаде месяца. Тут возможны значительные приобретения. Львам нужно проявить экономность. Есть риск потерять все то, что им удалось заработать», - добавила астролог.

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