Что ждет Овнов, Тельцов и Близнецов в июле — главная опасность: Володина

Василиса Володина в своих соцсетях поделилась прогнозом на июль для некоторых знаков зодиака. Астролог рассказала, что ждет Овнов, Тельцов и Близнецов. Какие неприятности могут затронуть и пошатнуть их сложившийся уклад.

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Овны застрянут в мелких заботах и обязанностях. При этом июль поможет им вспомнить о собственных желаниях. До середины месяца им стоит уделить внимание дому, здоровью, а также вопросам, которые будут связаны с зарабатыванием денег.

«Придется тратиться, испытывать ограничения и выискивать средства под давлением обстоятельств. Но не отчаиваемся!» - заверила Володина.

В третьей декаде месяца Овны сумеют восполнить пробелы в финансах.

Важное событие произойдет в жизни Тельцов. Венера станет ретроградной в их секторе дома, семьи, недвижимости и ощущения безопасности. Этому знаку придется проявить инициативу в делах, но сделать это будет непросто. Телец почувствует себя усталым — тут же напомнит о себе бессилие, сомнения в своих желаниях. Этим будут страдать те, кто родились в мае.