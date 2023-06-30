Идут тотальные потери — какая беда подстерегает Львов и Раков в июле: что с их деньгами

Астролог Руслана Краснова поделилась прогнозом на июль, дав совет Ракам и Львам, что нужно беречь им в первую очередь, чтобы сохранить устойчивое положение и не потерять последнее.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Свои расходы в июле важно грамотно планировать Ракам. Вплоть до середины месяца возможны лишние траты и потери. А крупные покупки и инвестиции лучше отложить на вторую декаду месяца. Ракам лучше не вступать в конфликты и не поддерживать разногласия с родственниками из-за финансов. Им стоит уделить время повышению квалификации и личностному росту.

Интересное предложение о сотрудничестве в июле получат Львы. С середины месяца им нужно уделить внимание планированию финансов, это поможет им избежать ненужных расходов. Есть риск возникновения проблем с властями, также стоит уделить внимание своему здоровью. От ощущения внутреннего недовольства лучше всего отвлечься рабочими делами — они обещают принести успех.

По материалам 7days