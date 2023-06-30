Три везунчика, которые развернут жизнь на 180° — перерождение во всех смыслах: Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июль, назвав трех баловней судьбы, которым удастся вступить в новую эру благоденствия. Удача преследует их по пятам.

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Для Овнов июль станет периодом значительных перемен. Главной темой месяца станет семья — зачатие, беременности. Появится интерес к новым делам и процессам. Овны будут решать вопросы будущего. Активно участвовать в общественных делах. Так, они откроют для себя большой период на последующие два года.

Раки весь июль заняты собой и своими идеями. Они готовы зарабатывать — деньги, вот что интересует этот знак зодиака. В этой сфере их ждут разительные перемены. Раки будут богатеть и тратить, не считая. А зря, им нужно проявить экономность и бережливость.