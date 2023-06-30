Только его обойдут беды в 2023 году: Володина — король фортуны, в чьей жизни наступит белая полоса

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав баловня судьбы, в чьей жизни наступит белоснежная полоса удача. Только ему удастся сбросить балласт, который давил на него многие годы. Он переступит через беды, вступив в эру процветания.
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Жизнь налаживается у Близнецов. Вот кто почувствует себя любимчиком судьбы во всех смыслах. Сюрпризы, перестройка и сложности, которые настигали этот знак зодиака за последние пару лет, исчезнут как по мановению волшебной палочки.
«Уходит ощущение того, что вы вообще не понимаете происходящее. Меньше будет внезапных подвижек. Зато появится больше стабильности, четкости, ясности, понимания. А заодно и ваших личных возможностей», — добавила астролог.