Только его обойдут беды в 2023 году: Володина — король фортуны, в чьей жизни наступит белая полоса

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав баловня судьбы, в чьей жизни наступит белоснежная полоса удача. Только ему удастся сбросить балласт, который давил на него многие годы. Он переступит через беды, вступив в эру процветания.

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Жизнь налаживается у Близнецов. Вот кто почувствует себя любимчиком судьбы во всех смыслах. Сюрпризы, перестройка и сложности, которые настигали этот знак зодиака за последние пару лет, исчезнут как по мановению волшебной палочки.