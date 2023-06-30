Глоба вычислила дни рождения тех, кто разбогатеет в июле — деньги прут из всех щелей

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июль, назвав баловня судьбы, который разбогатеет, сорвав денежный куш. Этот знак зодиака будет купаться в деньгах — заработки стекаются весь месяц. Но и трат будет много, если не контролировать расходы. Раки (22 июня – 22 июля) вступят в эру тотальных перемен. Они блеснут знаниями и своими талантами. Месяц идеально подходит для обучения.

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Ракам хочется активно зарабатывать средства. Деньги будут приходить весь месяц. При этом им нельзя тратить слишком много. Расходы будут значительными и в начале месяца, и в конце. С осторожностью относитесь к незнакомцам. Любые связи могут оказаться странными.