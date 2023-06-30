«Получат даже больше, чем рассчитывали»: Володина напророчила этим трем знакам зодиака ошеломительное с 3 по 9 июля

Первая рабочая неделя июля, с 3 по 9 числа, обернется для трех знаков зодиака периодом триумфа. Это будет не свалившийся из ниоткуда успех или чистая случайность, а результат приложенных ранее усилий – прорастет когда-то брошенное в подготовленную почву семя.

На своем YouTube-канале Володина раскрыла, что это значит, и кому именно из представителей зодиакального круга удастся почивать на лаврах.

«Главные действующие лица этих дней – Козероги, Раки и Тельцы. Те, кто в июне упорно делал свое дело несмотря на эмоциональные качели, получит даже больше, чем рассчитывал в эти дни. Прежде всего, некоторые ощущения стабильности, понятности, осязаемости цели и результата. Прибыль, бонус, возможность починить свое тело, здоровье или заработать на уже сделанном проекте, ощущая, как растет ваше влияние в мире», - напророчила астролог.

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