«Расставьте приоритеты»: Глоба раскрыл, что нужно сделать 30 июня – успех обеспечен

Последняя неделя июня подходит к своему финалу. А вместе с ней и напряжение с агрессией, о которых предупреждал астролог Богдан Глоба. Но расслабляться рано. Поскольку 30 июня еще подержит в тонусе.
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Но уже во второй половине дня «отпустит». Поскольку неспокойной будет лишь часть суток. Подробнее Глоба-младший разъяснил в прогнозе на день.
«Утро пятницы энергетически неспокойное, но уже к середине дня все войдет в «рабочее русло». Расставьте приоритеты и решайте текущие задачи. Переговоры и сделки успешны в середине дня», - раскрыл в Telegram-канале астролог.