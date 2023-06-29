Перерождение — до 2043 года! Володина: только его одного ждет чистейшая полоса удачи

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, дав понять, что для Тельцов этот период станет особенным. Именно в год Водяного Кролика рожденные под этим созвездием получат отдачу, которая обещана им Вселенной за саморазвитие.
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Тельцы давно мечтают о том, чтобы кардинально изменить все в своей жизни — сделать это полностью. На это у них есть целых 20 лет. Перемены будут идти им по судьбе вплоть до 2043 года. Прежде всего речь идет о карьере, работе, профессии, достижении больших результатов в этих областях.
«Плутон будет устанавливать свои порядки. Продлится все это два десятилетия, но собственно изменения затронут очень ярко ближайшие 2–3 года. 2023-й год — стартовый», — добавила астролог.