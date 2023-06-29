Два баловня судьбы, которые развернут жизнь на 180° в июле — мощный рывок вперед: Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июль, назвав двух везунчиков, в жизни которых начнется новая глава. Вселенная возьмет их под свое заботливое крылышко.
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Именно Девы в июле откроют для себя период бурных перемен. Звезды советуют им не бросаться из огня да в полымя. Многие представители знака рискуют разорвать отношения, за которые они когда-то крепко держались. Едва ли такое безрассудство пойдет им на пользу. Лучше остановиться и не рубить с плеча — есть риск потерять любимых и даже свою вторую половинку.
Весь июль Козероги будут думать о семье. И активно планировать свое будущее. Они могут потратить слишком много личных средств. Хотя деньги им еще понадобятся для покупки недвижимости и увеличения жилья.
Занятие делами родителей, улучшение жилищных условий, карьера, переезд — это вопросы второй половины июля. В конце месяца придет успех вдали от дома.