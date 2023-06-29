Глоба назвала дату рождения абсолютного богача в июле — деньги прут из всех щелей

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июль, назвав везунчика, который будет богатеть день ото дня. Вселенная даст им все шансы для того, чтобы схватить переменчивую фортуну за хвост.

Раки (22 июня – 22 июля) вступают в эпоху тотальных перемен. Для них откроются врата в новый мир процветания и достатка. На первый план выйдут связи, обучение, полезные знакомства и новые контакты.

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Им хочется активно зарабатывать средства. Деньги будут приходить весь месяц. При этом Ракам нельзя тратить слишком много. Расходы будут значительными и в начале месяца, и в конце. С осторожностью относитесь к незнакомцам. Любые связи могут оказаться странными.