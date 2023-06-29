До дрожи! Глоба назвала главных бунтарей июля — незаконные связи

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Дев июль выдастся горячим месяцем — до дрожи. По ее словам, в жизни этих людей могут произойти события, которые разожгут огонь в их домах.

«У Дев в июле будет период активных перемен. Вас будет тянуть на незаконные связи. Но постарайтесь сохранить дом, семью и брак», — заявила она.

Глоба также посоветовала Девам быть внимательнее к своему окружению. Среди знакомых может завестись человек, который попытается им навредить.

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