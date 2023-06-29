Условие, при котором Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы будут процветать в июле — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июль, назвав знаки зодиака, которые добьются значительных высот. Для этого им нужно приложить особые усилия. И везение будет на их стороне.

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Стрельцы

Начало июля для этого знака зодиака ознаменуется периодом, когда личные планы вдали от дома могут сорваться. Работа может помешать каким-то личным делам. Обратите внимание на свое здоровье. В личных отношениях потребуется ваше участие. Расходы на дела детей будут волновать в первую половину месяца. Но уже со второй декады — повышенное внимание к работе. Руководство будет требовать от вас выполнения обязательств, даже в самых мелких деталях.

«Здесь возникнут трудности, которые касаются ремонта, переезда. В то же время июль принесет успех вдали от дома, это время для влюбленности. Возможна беременность, зачатие. Работа будет радовать», — заверила Глоба.

Козероги

Июль — это время, когда вы думаете о семье. Планы на будущее станут важным моментом. Не спускайте все, что вы зарабатываете на дела, которые не стоят того. Деньги пригодятся в будущем на покупку недвижимости, переезда. Вы задумаетесь о том, как прибавить имущество, купить землю под застройку, сделать ремонт.

Занятие делами родителей, улучшение жилищных условий, карьера, переезд — это вопросы второй половины июля. В конце месяца придет успех вдали от дома. В поездках нужно проявить внимание в начале третьей декады: будьте осторожны за рулем и в дорогах.