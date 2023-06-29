Рядом со Скорпионом притаился предатель: Володина — скоро проявит себя

Астролог Василиса Володина предупредила Скорпионов, что рядом с ними может затаиться нехороший человек, который старательно пытается показать, что он друг.

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Этот человек будет внушать вам некие мысли и толкать на авантюры. Ни в коем случае не поддавайтесь его влиянию!

Если послушаетесь, то будете втянуты не в самые хорошие дела, которые могут закончиться для вас трагически и с потерей денег.

Лучше держаться от сомнительных и ненадежных людей подальше.

Источник: rsute.ru.