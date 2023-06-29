Какая опасность поджидает Львов, Дев, Весов и Скорпионов в июле — предостережение Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июль, назвав знаки зодиака, которые могут навлечь на себя беду, если проявят неосторожность. Едва ли им стоит рисковать или шутить с судьбой.

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Львы

Для них июль несет значительные события. Весь месяц Львы будут в центре внимания. В первой половине июля им придется подготовиться к тому, что они будут выступать на публике, это также касается и новых планов, проектов и договоров. Важные достижения, споры, которые касаются личных дел, буквально охватят весь месяц. Будут и потери, и радости, большие успехи и значительные разочарования.

Месяц наполнен страстями. Многое, что касается вашей личной жизни, решится в июле: переезд, перемены места жительства, дальние дороги, работа вдали от дома, встречи, которые решат все, что связано с личной жизнью. Активные заработки и покупки придут в третьей декаде месяца. Тут возможны значительные приобретения. Львам нужно проявить экономность. Есть риск потерять все то, что им удалось заработать.

Девы

Неожиданно для себя они откроют период бурных перемен. Свяжите свои планы с родственниками, а также с друзьями. Постарайтесь сохранить отношения с близкими. Есть риск незаконных связей и разрушения привычных отношений. Постарайтесь сохранить дом, семью, брак — июль станет месяцем контроля, который будет и добрым, и не очень. Осторожность нужна в общении с окружением. В начале и в конце июля — есть риск попасть на удочку мошенников. Берегите деньги. Дев ждут кардинальные перемены: но заработки на прежнем месте. Что наработали, то и получили. Нужно пополнять багаж знаний. И уделить внимание здоровью.