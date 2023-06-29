Володина рассказала о знаке зодиака, который скоро встретит волшебную любовь: о таком пишут в книгах, показывают в кино

Астролог Василиса Володина пообещала Козрогам удачные встречи и романтические свидания. Совсем скоро эти люди встретят самую великую любовь своей жизни.

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Они будут упиваться своими чувствами и видеть, что эти светлые эмоции взаимны. Козероги никогда не испытывали ничего подобного. О таких отношениях обычно пишут романы и сценарии к фильмам, на которых все плачут от счастья.

Астролог также предупредила Козерогов, что не следует раздавать обещаний, которые окажутся несостоятельными. А вот подсказки интуиции будут полезными и удачными.

Источник: rsute.ru.