Главная миссия Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков в июле: Глоба — чистейшая полоса удачи

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июль, назвав знаки зодиака, которые окажутся в фаворитах у Вселенной, если исполнят свою миссию. Только от них самих зависит то, останутся ли они среди победителей.

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Овны

Июль станет для этого знака периодом больших перемен. В начале месяца обратите внимание на свои личные дела, поддержите детей и любимых. Больше времени и внимания посвящайте дому, семье и родителям. И обязательно займитесь хозяйственными вопросами.

Практически весь июль ваша хозяйственность и ваша внимательность к работе будет важна. Начиная со второй недели июля, откроется период, который принесет новые личные и творческие интересы. Главной темой станет семья — зачатие, беременности. Появится интерес к новым делам и процессам. Овны будут решать вопросы будущего. Активно участвовать в общественных делах. Так, они откроют для себя большой период на последующие два года.

Тельцы

Представители этого знака в июле будут уделять много времени и внимания родственникам, близким людям. Прогулки, поездки, отдых, а также обучение, как дома, так и в других краях — увлекут все их мысли. Возможна учеба за границей. Интерес возникнет к новым проектам, которые они будут развивать с перспективой на будущее. Но в то же время, период, который откроется со второй недели июля — это удачное время для отдыха, спорта и интересной работы.

«Тельцы строят планы на личную жизнь и жизнь своих детей. Занимайтесь вопросами, которые принесут вам перемены, подготовьте для себя новые проекты. Но не оставляйте прежнюю деятельность», - заверила астролог.

Потому что старая работа будет приносить этому знаку зодиака стабильный доход. В конце месяца хороший период для путешествия с любимыми, людьми, которые вам интересны. В конце месяца и в августе возникнет хорошая возможность для заработка.