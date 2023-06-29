Какой знак рискнет на работе и добьется всего, чего хотел: Володина — не бойтесь, деньги потекут рекой

Василиса Володина. Стоп-кадр: шоу «Давай поженимся!» / Первый канал

Иногда немного смелости и решительности не помешает.

Астролог Василиса Володина пообещала Тельцам удачный период жизни, когда им будет удаваться многое. Нужно пользоваться моментом и воплощать свои мечты в реальность.

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Все, что задумали Тельцы, скоро будет воплощено в жизнь. Для этого Володина рекомендовала представителям зодиакальной системы расширять деловые связи, выходить на новые уровни профессиональной деятельности.

Тельцам легко будет даваться общение. Найти общий язык удастся даже с теми людьми, с кем раньше не находилось взаимопонимания.

Источник: rsute.ru.

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