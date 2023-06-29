Какой знак встретит покровителя и получит денежное приглашение: Глоба — откроется путь к счастью

Астролог Тамара Глоба посоветовала Стрельцам не отказываться от предложений провести где-то приятно время в неформальной обстановке.

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Велика вероятность того, что этот момент станет поворотным в судьбе представителей зодиакальной системы.

Звезды благоволят Стрельцам сейчас и подталкивают к ним людей, которые могут стать для них покровителями и добрыми ангелами-хранителями.

На одном из светских мероприятий Стрельцы могут встретить такого важного для них человека и получить интересное предложение, которое принесет хорошую прибыль.

Источник: rsute.ru.