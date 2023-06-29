Глоба назвала знак, который примет на работе важное решение: последует потеря денег

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Эти люди сейчас на распутье.

Астролог Тамара Глоба рассказала, что Овны в настоящий момент чувствуют себя немного смятенно из-за того, что им приходится принимать важное решение на рабочем месте.

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Не исключено, что после того, как Овны определятся, как им двигаться дальше на профессиональном поприще, последуют неприятности в финансовой сфере.

Астролог предостерегла представителей зодиакальной системы от необдуманных действий. Она уверена, что Овнам стоит быть осторожнее с деньгами, не исключены потери или обман.

Источник: rsute.ru.

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