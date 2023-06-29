«Период борьбы»: Тамара Глоба сообщила прогноз на июль – переломное время

Наступающий июль – это период Рака. Поскольку для этого знака зодиака огромное значение играет дом и родина, именно грядущий месяц станет решающим в вопросах родины, дома, жилья, путешествий и переездов.

«В то же время это период борьбы за власть, период военных амбиций, период успехов многих людей, которые ищут славы и власти. И многие найдут в этот период свое место в этом направлении», - предрекает Глоба в прогнозе.

В то же время, июль очень важен тем, что открывает буквально новое время. Начнется период новых возможностей для людей, поисков личного места под солнцем, начала новой жизни.

Вторая декада июля и начало третьей – период борьбы: за власть и авторитет, финансовое благополучие. Всплывут на поверхность вещи, которые казались ранее невероятными, а также темы воровства и мародерства – это касается и политики, и хозяйственной деятельности, и финансовых направлений.

Не обойдет людей стороной и стихийные бедствия – Глоба предрекает проблемы от воды и огня.

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