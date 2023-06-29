Глоба – про противоречивость 29 июня: успехи и опасности идут рука об руку

Астролог Богдан Глоба в своем прогнозе на конец июня предупреждал людей, что период этот опасный. Сейчас и ближайшие три недели агрессия и дестабилизация будут только нарастать. Поэтому важно сосредоточиться на главном – себе и своих близких.

Отдельное внимание Глоба-младший уделил событиям 29 июня. В эти противоречивые сутки людей ждут и успехи, и опасности.

«Четверг полон ситуативных успехов. Не спешите закладывать планы на будущее – текущие идеи трансформируются еще не раз. В делах опирайтесь на женщин. Ночь на пятницу аварийная и взрывоопасная», - сообщил астролог.

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