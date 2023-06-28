Нужно быть крайне осторожным: Тамара Глоба предупредила этот знак зодиака об опасности в конце июня

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой сбываются в девяноста процентах случаев, рассказала, каким сложится конец июня для представителей разных знаков зодиака.
Так, Львов Тамара Глоба сочла необходимым предупредить об опасности. Она заявила, что в конце июня Львам нужно быть крайне осторожными, избегать экстрима и не гулять по темным подворотням.
В целом же, у Львов 2023 год проходит удачно. Во втором полугодии появятся возможности для рождения детей.
По материалам программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1»