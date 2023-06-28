Рождены под счастливой звездой: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым гарантированы удача и высокие доходы

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на ближайшее время.

Астролог Тамара Глоба, известная тем, что ее прогнозы сбываются практически в девяноста процентах случаев, дала расклад на последние дни июня.

Судя по расположению небесных светил, особенно удачным этот период будет для представителей трех знаков зодиака. Определенно, они родились под счастливой звездой. В этот период им обещана удача и возможность повысить доходы.

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Ракам звезды сулят удачу в творчестве и успехи в обучении. Это время хорошо и тем, что его можно и нужно посвятить семье.

Скорпионам придут хорошие вести издалека, они будут связаны с повышением материального благосостояния.

Рыбы могут отправляться в поездки, это принесет хорошие результаты.

По материалам vnimanie.pro

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