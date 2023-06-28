Рождены под счастливой звездой: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым гарантированы удача и высокие доходы

Ракам звезды сулят удачу в творчестве и успехи в обучении. Это время хорошо и тем, что его можно и нужно посвятить семье.

Скорпионам придут хорошие вести издалека, они будут связаны с повышением материального благосостояния.

Рыбы могут отправляться в поездки, это принесет хорошие результаты.

По материалам vnimanie.pro