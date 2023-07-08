Тренды по звездам: какие знаки зодиака зададут моду в августе - что наденут

Овен

Огненным Овнам очень идет красный цвет и все его оттенки и этим летом вы можете позволить себе красную одежду. Это может быть коктейльное платье на вечеринку или стильный брючный костюм. Почаще посещайте светские тусовки и радуйте завсегдатаев своим внешним видом.

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Дева

Девы одни из самых ярких модниц этого лета. Этим летом им стоит приглядеться к трендовой одежде из денима. Шорты, юбки, рубашки. Причем совершено разных цветов от белого до голубого.

Стрелец

Стрельцам этим летом не будет равных при выборе льняного костюма. Это может быть как костюм рубашка + шорты, так и рубашка + брюки. Выбирайте в зависимости от ситуации, типа фигуры и личных предпочтений.