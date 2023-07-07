Какие знаки зодиака ждет черная полоса в августе – держитесь

Телец

После небольшой передышки от трудностей в начале года Тельцы немного выдохнули и вот новые потрясения. Будьте на чеку в августе. Идет очень сильный импульс на перекрытие денежных потоков. Такая мощная волна может обернуться, чем угодно. И потерей работы, и потерей недвижимости, и новыми долгами.

Весы

Август сильно разбалансирует нервы уравновешенных Весов. Причем так сильно, что представители этого знака зодиака будут всеми силами портить себе жизнь. Ссориться с коллегами, родителями, супругами и детьми. Жаловаться на жизнь подругам, а потом обижаться, что те распускают о них сплетни.

Козерог

У Козерогов это лето достаточно сложное, но готовьтесь к худшему. Июнь и июль вас только морально готовят к трудному августу. В августе из-под контроля может выйти любая сфера жизни. Могут начаться проблемы со здоровьем, на работе или в семье. Крепитесь.

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