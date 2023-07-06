Новый поворот страницы! Общий гороскоп на август для всех знаков зодиака

Овен

Живите здесь и сейчас - и наслаждайтесь каждой минутой. Сделайте то, о чем давно мечтали. Достаньте свои лучшие наряды, косметику, духи и используйте их по назначению. Не откладывайте для особого случая, получайте от них удовольствие сейчас. Не откладывайте дела на потом, сделайте их в этом месяце. Не идите на компромиссы, на поблажки. Жизнь принадлежит вам и звезды призывают вас в августе отдать предпочтению действию, а не ленивому ожиданию.

Телец

Звезды дают вам разрешение избавиться от всего, что больше вам не служит. Пора вытеснить из своей жизни определенных людей, роли, ситуации, обязательства, которые стали токсичными, негативными, трудными, истощающими или даже болезненными. Перестаньте мириться с этим. Перестаньте делать храброе лицо. Это ваша драгоценная жизнь и вы не заслуживаете того, чтобы продолжать в том же духе. Пора начать все заново.

Близнецы

Звезды призывают вас вступить в новый цикл образования, обучения, получения знаний или исследований и вас как представителей самого любопытного знака это должно обрадовать. Будь то курсы повышения квалификации, дополнительное образование, мастер-класс или просто интересная книга, новая информация в течение этого месяца будет приносить вам много удовольствия и пользы.

Рак

В этом месяце состоится настоящий новогодний поворот страницы, начало новой главы. И это происходит благодаря изменениям внутри, личностному сдвигу, другому мировоззрению, тому моменту, когда вы видите, что ваши собственные убеждения или поведение являются барьером, и понимаете, что вам нужно отбросить и как заменить эти самоограничивающие мысли. Все это ясно и очевидно, и это невероятно освобождает.

Лев

Вы проявляете стойкость и преодолеваете душевную боль, особенно если вы боритесь с последствиями катастрофы, потрясения, неудачи или краха в 2022 году. Вы храбрились, делали все возможное, продолжали жить дальше... но все равно было тяжело. В этом месяце вы осознаете, что худшее позади.

Август показывает, что благодаря новой энергии вы начнете находить положительные стороны в прошлом опыте, необходимые изменения, которые оно принесло, силу, которую вы проявили и на которую теперь можете положиться.

Дева

Чего вы хотите от своей личной жизни? В ваших силах сделать так, чтобы это произошло. Август настраивает вас на любовный лад! Если у вас уже есть вторая половинка, вы готовы проявить свои лучшие качества, чтобы создать такое семейное "гнездышко", о котором вы мечтали.

Вы заботитесь о самых важных для вас людях и их благополучии. Вы заботитесь о том, чтобы дома было безопасно, комфортно и уютно. Вы заботитесь о правильном питании, здоровом образе жизни, наслаждении природой, творчестве и, в общем, о том, чтобы наслаждаться всеми плюсами счастливой, здоровой жизни. Это ваш приоритет в 2023 году.

Весы

Извинитесь перед теми, к кому были несправедливы и будьте честны со своими близкими. Новая энергия и амбиции этого месяца заставят вас искать пути исправления, восстановления и укрепления всех отношений в вашей жизни, которые важны, но в последнее время потерпели неудачу.

В августе вы проявите себя как сострадательный, проницательный, мудрый и заботливый человек, который задает тон всем отношениям, создает благоприятные условия для любви, прощения и исцеления. Используйте эту мощную энергию, чтобы выразить свои чувства и навести мосты.

Скорпион

Месяц вызывает у вас очень мощное настроение и образ мыслей. Вы готовы встретиться лицом к лицу с собственными демонами, изгнать их и совершить нечто совершенно новаторское, смелое и даже немного скандальное. Вы готовы нести ответственность за последствия и готовы принять на себя удар, если все пойдет наперекосяк, так что просто возьмите и сделайте это. Чтобы сделать омлет, нужно разбить несколько яиц, верно? Идите по зову сердца и плевать на то, что говорят другие.

Стрелец

Звезды говорят о повышении уровня ваших навыков. Время игр закончилось. Пришло время сделать шаг вперед, взять себя в руки и выйти на новый уровень. Ученик становится мастером. Это ваш жизненный этап в это месяце: вспомнить все, чему вы учились и использовать это для построения своего будущего. Большой месяц для вас!

Козерог

Прочь старое и вперед к новому. Карта звездного неба показывает, что вы хотите направить свою энергию на то, чтобы вырваться из ситуаций, которые вас больше не устраивают - будь то работа, любовь, дружба, дом или семья. Что тянет вас вниз и сдерживает? Что становится все труднее оправдать, быть частью или поддерживать? Отпустите это. Используйте свою новую энергию, чтобы разорвать цепи этого мертвого груза. Освободите себя, чтобы впустить в свой мир новую, свежую энергию.

Водолей

Затрудняетесь принимать решения? Пришло время четко, решительно и целенаправленно разобраться в том, чего вы хотите, потому что вы можете получить все прямо сейчас. В 2023 году вы будете чувствовать нерешительность, искушения и внутренние конфликты по поводу того, что действительно важно для вас. До сих пор вы хорошо хеджировали свои ставки. Это не продлится долго. Вам нужно сосредоточиться и расставить приоритеты. Используйте энергию перспективного мышления этого месяца, чтобы сделать выбор, а затем осуществить его. Пора двигаться в будущее, которое вы проектируете, а не плыть по течению.

Рыбы

Ловите возможности по мере их поступления! Прилив новой энергии принесет с собой в этом месяце множество новых возможностей, открытий и перспектив. Будьте готовы заметить их, воспользоваться ими и действовать незамедлительно. Они не будут вас долго ждать! На все возможности месяца вам нужно наброситься, пока они не испарились или не были схвачены кем-то другим. Нет времени для безделья. Нет времени для проволочек и размышлений.

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