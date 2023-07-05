Какие знаки зодиака ленивы как коты - что с ними только не делай

Телец

Тельцы созданы для того, чтобы работать, но такой расклад не устаревает Тельцов. Они всеми силами будут стараться облегчить себе жизнь. Это те самые ребята, которые работают спустя рукава, чтобы не работать. Для них работа никогда не станет способом самовыражения. Это только способ заработка.

Близнецы

Близнецы невероятно трудоспособны и выносливы, но, если есть возможность не работать, они постараются этого добиться. Среди Близнецов очень много содержанок и успешных бизнес леди. Почему? Потому что у одних получилось сесть на шею к ближнему, а вторым пришлось устраивать свою жизнь самостоятельно.

Рыбы

Рыбы не сказать, чтобы именно ленивы, но их ранимость ставит их в один ряд с лентяями. Представителей этого знака зодиака может расстроить и выбить из колеи любая мелочь, а потом понадобится много времени и усилий, чтобы вернуть Рыб к работе. Ранимость иногда рассматривается, как инструмент для отлынивания от обязанностей. Хотя на самом деле это не так.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».