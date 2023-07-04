Какие знаки зодиака убережет Ангел-хранитель до конца 2023 года

Лев

Во второй половине 2023 года небо обратило свой пристальный взор на Львов. Можете быть спокойны – с вами не случатся беды, напасти и невзгоды. Но и сами на рожон не лезьте. Не пытайтесь геройствовать или менять привычный порядок вещей. Просто живите для себя и для своей семьи, тогда ангелам хватит сил вас защитить.

Скорпион

Первые месяцы 2023 года были достаточно сложными для Скорпионов, но все невзгоды остались позади. Сейчас вы можете выдохнуть и проанализировать свою жизнь. Все ли вас устраивает? Туда ли вы идете? Перенаправьте свои силы туда, куда вам нужно, а ангел-хранитель поможет и подстрахует.

Водолей

В 2023 году Водолей может ощущать, пилив сил. Ему кажется, что все по плечу. Энергия переполняет, хочется что-то делать, кому-то помогать, совершать подвиги. Так действует помощь ваших небесных защитников. До конца годы вы будете, как говориться, «у Христа за пазухой».

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