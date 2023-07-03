Главные везунчики в личной жизни - летом и осенью попрет

Лев

С середины лета и до первых дней осени в вашем созвездии пройдет Венера. Эта планета подарит Львам очарование и усилит привлекательность, особенно для противоположного пола. Вам будет нравиться свое отражение в зеркале. С этой энергетикой Львы получают большие шансы завести интересные знакомства и даже начать романтические отношения.

С июля в вашу жизнь будут приходить новые люди, многие из них станут хорошими приятелями. Звезды советуют почаще быть в их окружении, чтобы лучше узнать каждого. Не стесняйтесь флиртовать, но только с холостыми.

Скорпион

В августе у вас на горизонте появится человек, с которым можно задуматься о серьезных отношениях. В жизнь Скорпиона он войдет совсем неожиданно, словно всегда тихонько стоял рядом. Первое время постарайтесь держать вашу личную жизнь в тайне, не посвящая в нее посторонних. Представителям знака, которые еще не планируют расставаться с холостяцкой жизнью, стоит быть аккуратными во время флирта.

Вы станете очень популярными на вечеринках. Но некоторым обольстительным персонам ваша личность не будет особо интересна, в отличие от кошелька. Старайтесь держаться от них на расстоянии, чтобы не стать жертвой мошенничества.

Рыбы

Ваше лето обещает быть жарким в личной сфере. Есть большая вероятность начала очень страстного романа во второй половине июля. Особенно касается тех, кто в это время будет в поездке на отдыхе или в развлекательном центре.

На пике ярких эмоций и адреналина вы поверите в любовь с первого взгляда. Будет ли она продолжительной или нет — зависит от вашей пары. Бурный роман поможет раскрыть в себе неизведанные чувства и посмотреть на свою жизнь другими глазами.

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