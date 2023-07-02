Каким знакам зодиака нельзя дышать рядом с булочкой – разнесет

Дева

В калорийных, сладких десертах Девы порой пытаются найти утешение и способ «заесть» плохое настроение. Они достаточно эмоциональные личности, которые близко принимают все к сердцу и долго могут переживать ситуацию. Еда с большим количества сахара приходит «на помощь», но не дает нужного результата.

Звезды советуют переключить свое внимание с тортиков и пирожных на более здоровые альтернативы. Если хочется подсластить грустный день — ешьте фрукты и ягоды. А также работайте над самооценкой и любовью к себе.

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Козерог

Для вас еда — особый вид удовольствия. Козероги очень любят мучные изделия, без разницы с какой начинкой — сладкой или соленой. Причем они съедят свежую, мягкую сдобу скорее просто из-за вкуса, а не из-за голода. Но у этой любви есть большой минус, который отражается в плюсе на весах.

Козерогам сложно находиться в пекарнях и в хлебном отделе. Аромат выпечки провоцирует на импульсивную покупку. Такая любовь к мучному не проходит бесследно на фигуре и работе пищеварения. Звезды советуют уменьшить ежедневные порции хлеба, чтобы чувствовать себя легче и энергичнее.

Водолей

Вы любите экспериментировать с диетами и модными рационами. Но как только добиваетесь желаемого веса, теряете самообладание и быстро наедаете потерянное. Порой Водолеям кажется, что они поправляются только из-за запахов вкусной еды. Вам рекомендуется пересмотреть свое отношение к питанию.

Научитесь есть по чувству насыщения и то, что хотите именно вы, а не то, что написано в диете. Ограниченный рацион может привести к гормональному нарушению и набору веса.