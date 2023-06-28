Придут деньги и успех: Тамара Глоба указала на знаки зодиака — настоящих счастливчиков этого периода

Последние дни июня будут особенно удачными для представителей некоторых знаков зодиака. Судя по прогнозу, который дала известный астролог Тамара Глоба, деньги и успех придут к Овнам, Тельцам, Девам и Водолеям.

У Овнов возможна прибыль. Правда, успех на финансовом поприще могут омрачить личные обстоятельства, связанные с семьей и домом.

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