Придут деньги и успех: Тамара Глоба указала на знаки зодиака — настоящих счастливчиков этого периода

Последние дни июня будут особенно удачными для представителей некоторых знаков зодиака. Судя по прогнозу, который дала известный астролог Тамара Глоба, деньги и успех придут к Овнам, Тельцам, Девам и Водолеям.
У Овнов возможна прибыль. Правда, успех на финансовом поприще могут омрачить личные обстоятельства, связанные с семьей и домом.
Тельцам обещано время с людьми, которые разделяют их интересы. Удачными будут поездки и интеллектуальные занятия.
Успехи ждут Дев, которые сосредоточатся на учебе, и Водолеев, если они отдадут все силы работе.
По материалам vnimanie.pro