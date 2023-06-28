Володина предрекла им судьбу на 20 лет вперед: кто совершит лихой разворот на 180°

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала фаворита Вселенной, которому судьбой предписаны грандиозные перемены. Весь 2023 год этот знак зодиака будет тянуть на подвиги. Водолеи вступают в новую эру расцвета. И она затронет два десятилетия.

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«Внутри пробуждается огромная энергия, вы — инициатор, новатор, творец. Появятся желание и возможности для нового дела. У кого-то важной темой станет преобразование самого себя: улучшение внешнего вида, диета, изменение уклада жизни. Выбирайте себе основную цель на этот год и пытайтесь всего себя подчинить одной идее», — добавила астролог.

Именно этому знаку зодиака предстоит пережить трансформацию, которая повлечет серьезные изменения в их жизни. Но пугаться не стоит, перемены будет полезными.