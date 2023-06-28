Володина назвала года рождения тех, кого не затронут беды 2023 года — счастливчики

Год Водяного Кролика будет нести много тревожных событий. Астрологи не раз предупреждали: лучше затаиться и не провоцировать лишних проблем. На этом фоне Василиса Володина назвала тех, кто в 2023 году может не опасаться, что их настигнут беды или неприятности. Они защищены самой судьбой.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Речь в первую очередь, идет о тех, кто родился с 1992 по 1994 года. Они испытают на себе благосклонность Водяного Кролика. Эти везунчики могут не опасаться серьезных негативных перемен. В их судьбе все кристально прозрачно — хмурые грозовые тучи пройдут мимо них.

Ранее мы писали, какая миссия ждет каждый знак зодиака в 2023 году. Кто из них окажется более удачливым.